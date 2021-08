No era Covid. Me hicieron tres pruebas y fueron negativas. (Me aislé) por cuidar a mis compañeros y a los rivales; estaba un poco enfermo, pero no era eso , comentó.

En tanto, Chivas viajó ayer a Monterrey para enfrentar este encuentro, el cual, se especula, podría ser el último dirigido por Víctor Manuel Vucetich, luego de la mala racha en el presente certamen.

Para este duelo, el Rebaño tendrá las bajas de César Huerta y Cristian Chicote Calderón. El primero estará ausente debido a que estuvo en contacto con una persona contagiada de Covid-19, por lo que se mantiene aislado.

En el caso de Calderón, trascendió que no jugará ante Rayados como parte del castigo que recibió por encarar a algunos aficionados tras la derrota ante León.