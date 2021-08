Pacquiao, quien no ha peleado desde que derrotó a Keith Thurman por el título de la AMB en julio de 2019, se enfrentará ahora a un oponente derecho en lugar de un zurdo. No obstante, restó importancia al reajuste táctico para la pelea número 72 de una carrera profesional que comenzó en 1995.

Las Vegas. Manny Pacquiao aseguró que el cambio de oponente no afectó su entrenamiento para el combate de hoy por la corona mundial de peso welter, después de que se ausentara dos años del ring.

Sólo me tomó dos días adaptarme a pelear contra Ugás. He enfrentado a muchos boxeadores diestros antes , dijo Pacquiao (62-7-2, 39 nocauts). Hubiera sido más difícil pasar de prepararme para un diestro a un zurdo. La mayoría de mis oponentes han sido diestros, así que no hay nada de qué preocuparse .