Sábado 21 de agosto de 2021

Madrid. Rafael Nadal puso fin a la temporada 2021 para dar prioridad a una lesión crónica que viene arrastrando desde 2005 en el pie izquierdo y requerirá tiempo para recuperarse.

El tenista anunció su decisión a través de un video y un comunicado en las redes sociales que lo deja fuera de participación en el Abierto de Estados Unidos que comenzará a finales de mes.

La baja del español se suma a la de los lesionados Roger Federer y Dominic Thiem, quien no podrá defender el título en Flu-shing Meadows.

Sinceramente, llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo , sostuvo el mallorquín.

Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, Wimbledon, los Juegos Olímpicos (de Tokio), como va a ser ahora el Abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí , explicó.