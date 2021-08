Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de agosto de 2021, p. 3

La carta compromiso que dio a conocer la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, en la mañanera del jueves pasado no es obligatoria. Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Es que aquí todavía debemos enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal , aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? ¡Pues no!, fue una decisión abajo. Si me hubieran consultado habría dicho: no, somos libres, prohibido prohibir, pero aún tenemos que terminar de limpiar el gobierno de corrupción, ineficiencias y demoras , lamentó.

–Específicamente, ¿de quién fue la propuesta de esta carta? –se le preguntó.

–No sé, pero lo digo aquí, porque siempre digo lo que pienso y porque todo esto va ayudando a avanzar en la simplificación, en que se tenga más confianza al ciudadano y no haya tantos trámites, trabas –respondió.

En su exposición abundaron los argumentos en favor del regreso a los salones de clase y reiteró que nadie será afectado en su capacidad de decisión: que nadie se preocupe; es voluntario. ¿No quieren llevar a los niños, a las niñas, a la escuela? No se llevan y no hay ningún problema, seguirá habiendo clases por televisión, por Internet, como si fueran clases presenciales, pero no es lo mismo, eso hay que tenerlo muy claro .

El mandatario respondió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): se dialoga con todos –dijo–, y con la CNTE lo hace Delfina Gómez. “Se está abierto a escuchar a todos. Y repito: no es obligatorio, es voluntario. Si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones, pues no hay problema. Sostenemos que si estamos en favor de la educación y nos importa, debemos demostrarlo con hechos, porque si no, todo el discurso se vuelve demagogia.