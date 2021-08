N

o hubo sorpresas. Las ideas en torno a una economía social orientada a apoyar a los más pobres, que han conversado a lo largo de muchos años Andrés Manuel López Obrador y Rogelio Ramírez de la O, volvieron a ser escuchadas en la comparecencia del nuevo secretario de Hacienda ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que extendió su aval a su nombramiento. Estos son los principios fundamentales: 1) no aumento de tasas ni nuevos impuestos, 2) no endeudamiento, 3) acercamiento con el sector privado, 4) austeridad en el gasto, 5) estricta honradez en el manejo de los recursos, 6) promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales y 7) combatir la evasión. No habrá una reforma tributaria pero sí una simplificación administrativa. El 8 de septiembre –anunció Ramírez de la O– enviará al Congreso el Paquete Económico 2022.

Plan de rescate mundial

Los países miembros del Fondo Monetario Internacional aprobaron la mayor inyección de recursos en la historia de la institución financiera, por 650 mil millones de dólares, destinados a ayudar a los países a que enfrenten el pago de su deuda y los gastos extraordinarios originados por la pandemia de Covid-19. La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, lo anunció como una inyección en el brazo para el mundo que ayudará a impulsar la estabilidad económica global. La asignación de los derechos especiales de giro, conocidos por sus iniciales DEG, será efectiva el 23 de agosto, dijo el FMI el lunes en un comunicado. La partida beneficiará a todos los países miembros, abordará la necesidad global a largo plazo de reservas y fomentará la confianza y estabilidad de la economía global”, dijo Georgieva. Ayudará particularmente a los más vulnerables que luchan por hacer frente al impacto de la crisis del Covid-19 . El fondo ha luchado por lanzar el plan durante más de un año. Inicialmente se retrasó cuando Estados Unidos, su mayor accionista, lo bloqueó a principios de 2020. Los derechos especiales de giro no son una moneda, sino un activo que el FMI asigna entre sus miembros y puede intercambiarlos por una canasta de monedas a fin de reforzar la liquidez de las naciones sin incrementar su deuda. ¿Es salvavidas o anzuelo?

Pide Biden renuncia de gobernador