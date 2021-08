Pero no, apenas 6.6 millones atendieron el llamado a las urnas,

A estos ex funcionarios era posible juzgar, en la oportunidad inédito-histórica de la consulta popular del primero de agosto.

Esto no significa que quedarán impunes los actos de los funcionarios que delinquieron; al contrario, el resultado obtenido reanima a que se actúe con firmeza, como establece el párrafo primero, fracción II del artículo 109 de la Constitución: La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable .

El ejercicio del día 1º se logró pese a la infinidad de trabas institucionales, que en forma deliberada y sin sustento legal fueron impuestas por el INE. Con este suceso tan significativo se establece un afortunado precedente histórico, aun cuando no se haya logrado el número de votos requerido para que se procediera sin dilación mediante un proceso más formal.

n la memoria colectiva y en los anales de la historia de México tan fecunda, ha quedado grabada una fecha imborrable: 1º de agosto. Una porción de ciudadanos (más de 6 millones), manifestaron su anhelo de que se juzgue, no sólo a los ex presidentes, sino a sus colaboradores directos que cometieron graves ilícitos.

En ese sentido, volver a las clases presenciales significa recuperar esa parte de nuestra naturaleza que nos ha sido negada por la pandemia y nos ha obligado a permanecer en encierro domiciliario: trabajando, estudiando y relacionándonos a distancia, enriqueciendo a las empresas de los servicios de Internet y negándonos el derecho de aprender en sociedad, a aprender de los otros.

Sólo en las dictaduras y en las guerras se cierran las escuelas, por lo que no hay motivos suficientes para seguir sin clases presenciales. Sé que no podemos vivir en el miedo y en la ignorancia, no debemos negar a nuestros hijos ni a nuestros alumnos el derecho a aprender de los otros, con los otros y para los otros.

Soy una maestra con 30 años de experiencia y comulgo con la tesis de Aimé Césaire que versa: Una sociedad que no ve en los jóvenes y en los niños su futuro, es una sociedad condenada a perecer . ¡Regresemos a las clases presenciales!

Leticia Tecla

Reclama acciones contundentes ante anegaciones en Tlalpan

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de Ciudad de México: Los vecinos de las unidades habitacionales Zapote 1, Zapote 2, Zapote 3 y Luis Donaldo Colosio Murrieta, ubicadas en la calle Zapote, entrada por San Fernando, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan, seguimos padeciendo inundaciones.

No obstante, agradecemos profundamente a Roberto Osorio Mancera, jefe de la Unidad Departamental de Agua, Saneamiento y Drenaje B, que sin personal, sin presupuesto, a cargo de cárcamos olvidados por todas las administraciones y bombas de más de 30 años de antigüedad, ha sido fundamental para evitar una catástrofe mayor.

Sin embargo, su esfuerzo y trabajo son en vano si los gobiernos de Ciudad de México y de Tlalpan no se coordinan para llevar a cabo acciones correctivas como la sustitución de las bombas, restauración del cárcamo y corrección del drenaje.

Jorge Ángel Morales Santamaría

Invitación

Análisis y reflexión sobre la votación del 1º de agosto

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión 960 invita al análisis y reflexión “La consulta: fracaso o principio de la democracia participativa?, con el historiador Eduardo Pérez López. Hoy a las 17 horas. En vivo y suscríbete por:

youtube buzonciudadano, Facebook y Twitter.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Imelda Berinstáin, Teresa Moreno y Víctor Hugo Alpizar