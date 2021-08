El complemento arrancó con menos ritmo, tal vez porque ambos entendieron que el partido podía ser largo. Un remate de lejos de Martin, al minuto 46, y un cabezazo de Richarlison al poste, tras centro de Alves, al 83, fueron las únicas acciones de peligro en el segundo tiempo.

En la prórroga, la tensión no disminuyó, pero la calidad del juego bajó demasiado por el cansancio de ambos equipos, que miraron con cariño los penales.

Toca levantar la cabeza

En la lotería desde los once pasos, Santos resultó decisivo con su primera tapada a Aguirre y luego la perfección de los cariocas catapultaron a la gran final a Brasil, que ganó oro en 2016, plata en 1984, 1988 y 2012, y bronce en 1996 y 2008, y que sigue firme en su objetivo de convertirse en bicampeón olímpico.

Se peleó hasta el final, luego los penales y nos tocó la peor parte. Toca levantar la cabeza, apoyar a los compañeros que fallaron. El equipo sigue unido para luchar por esa medalla (bronce) , dijo el mexicano Uriel Antuna al término del partido.

Aguirre casi siempre es infalible, es un gran tirador y hoy le tocó fallar. Me da mucha pena porque es su cumpleaños (23) y le prometimos una victoria al pobre, pero es futbol. Johan anotó en la final del preolímpico y también se equivocó, solamente no va a fallar el que no se para enfrente , declaró el técnico Jaime Lozano sobre los tiros que no acertó su equipo.

En la otra semifinal, un gol de Marco Asensio al minuto 115, en la prórroga, le dio el triunfo 1-0 a España contra Japón, sellando así su boleto a la gran final contra Brasil.

Con esta victoria, España se ganó la oportunidad de conquistar su segundo título olímpico en futbol, luego del obtenido en Barcelona 1992.

A cinco minutos de que todo se resolviera en penales, Asensio recibió una pelota de Mikel Oyarzabal en el área y remató al fondo de la red para sentenciar el encuentro.