He allí la empresa que llegó a coadyuvar y modernizar el sistema eléctrico nacional.

Las rebanadas del pastel

Vil sirviente del Departamento de Estado, a lo largo de sus 73 años de existencia, ¿cuántos golpes, invasiones, dictaduras, bloqueos genocidas, atentados terroristas, violaciones a la soberanía de las naciones latinoamericanas y demás violaciones al derecho internacional ha avalado la bastarda Organización de Estados Americanos, siempre bajo las órdenes de los gringos? Y lo peor del caso es que la mayoría de los países que dicen integrarla sólo agachan la cabeza y doblan las corvas. De ahí la relevancia de la convocatoria del presidente López Obrador a no descartar la sustitución de la OEA por un organismo autónomo, no lacayo de nadie, que sea mediador en conflictos sobre asuntos de derechos humanos y de democracia, pero a petición y aceptación de las partes, en busca de una nueva relación que implique cooperación para el desarrollo y bienestar de todos los pueblos de la región, pero bajo los principios de no intervención, autodeterminación y solución pacífica de los conflictos; es inaceptable la política de los últimos dos siglos seguida por Washington, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de las superpotencias. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones y los bloqueos . No más ministerio de las colonias ( Ché dixit).

cfvmexico_sa@hotmail.com