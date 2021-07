Otra mexicana que no corrió con fortuna fue la tiradora de escopeta Gabriela Cervantes al quedar fuera de la final de tiro deportivo en modalidad skeet. Terminó en el puesto 12.

Con el empate, el tercer set significó una verdadera batalla, México empezó abajo, pero con tesón Gaxiola y Camargo emparejaron el marcador a 14 puntos, aunque la experimentada carrera de los rusos dominó. Un error técnico de los mexicanos fue aprovechado por el equipo rival y se impuso finalmente por 18-16. Los tricolores no dejaron de luchar hasta el final, aunque los rusos lograron el control con su juego. El siguiente compromiso de los mexicanos será ante los checos, séptimos en la clasificación del mundo.

El mexicano Diego Cervantes venció por 15-14 al chino Mengkai Huang en un duelo muy cerrado en la ronda de 64 florete individual masculino. El resultado le dio la oportunidad de avanzar a la vuelta 32, ante el francés Enzo Lefort.

El duelo ante el originario de Cayena, Guyana, resultó una exhibición de destreza, pero no lo suficiente para el mexicano. Lefort no era un rival sencillo, se trata nada menos que del campeón del mundo. Cervantes lo enfrentó con dignidad, mas no pudo vencerlo.

Japonesa de 13 años, primer oro femenil en skateboarding

En el debut olímpico del skateboarding, la japonesa Nishiya Momiji, de 13 años, ganó una medalla de oro con valor histórico en la modalidad de street femenino. Horas antes, su compatriota Yuto Horigome había conseguido la misma presea en varonil.

El segundo lugar fue para la brasileña Rayssa Leal, que tiene la misma edad. La medalla de bronce fue para la japonesa Nakayama Funa, de 16 años.

Nishiya alcanzó el metal áureo con una puntuación de 15.26. Leal, que en Tokio 2020 se convirtió en la atleta más joven de la historia de Brasil, sumó 14.64. Nakayama, por su parte, quedó con 14.49.