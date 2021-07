Estuvimos muy constantes y la disfruté mucho. En cuanto a las calificaciones, todos tenemos una percepción diferente , comentó. Al final no vienes pensando en un resultado, sino en hacer bien las cosas. Para mí esto es un logro y me voy contenta .

Carolina Mendoza consideró que el criterio aplicado no estuvo en su favor, en especial en las primeras dos ejecuciones, que las mandaron al fondo de las posiciones.

Dolores Hernández y Carolina Mendoza se quedaron a nueve puntos de alcanzar el Olimpo. Tras un complicado inicio con dos clavados que no les favorecieron, buscaron no errar las tres ejecuciones faltantes y cerraron con 275.10 unidades, por debajo del binomio de Alemania ganador del bronce en los sincronizados tres metros.

El resultado de Hernández y Mendoza supera el quinto lugar de Paola Espinosa y Laura Sánchez en Atenas 2004.

Concluida la competencia, Espinosa desató polémica y recibió un torrencial de críticas tras escribir en Twitter: Hoy era mi turno en #Tokio2020. No hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza tres metros sincronizados, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable .

Luego de ser tendencia, la doble medallista olímpica publicó en redes sociales: Reitero que mi mensaje no es en contra de ningún atleta, si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos no claros y quienes los avalan. Lo mejor para todos los deportistas que lograron el sueño de Tokio 2020 .

Lolita y Caro ganaron un control técnico realizado por la Federación Mexicana de Natación a principios de junio, donde Paola y Melany, quienes dieron la plaza olímpica al país con la medalla de bronce que obtuvieron en el Mundial de Gwanju 2019, terminaron terceras y últimas.

Paola denunció que ese lugar les pertenecía, como se lo prometió la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Guevara, a quien acusó de haber cambiado la decisión que la dejó fuera de su quinta participa-ción olímpica.