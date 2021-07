A pesar de que ya antes había estado en cortos y una película, la experiencia de Fernanda en proyectos audiovisuales había sido más bien poca. Al tener siempre en mente más al teatro, la actriz no había explorado mucho esa faceta, pero la historia de Somos y la manera en que está planteada terminaron por convencerla.

Cuando piensas en tu futuro, o eres joven, solamente te imaginas la mejor versión posible, y no conoces la batalla hasta que te la enfrentas. Es una carrera bastante complicada, llena de altibajos, de rechazo, es un no constante más que sí , describió María Fernanda en entrevista.

De lo que más segura parece estar María Fernanda Bosque es de dedicar su vida a la actuación. Desde chica la actriz se sentía atraída por expresiones como el ballet y el jazz, y gracias al apoyo de sus padres pudo seguir alimentando esos gustos. Así que cuando tuvo que elegir carrera no dudó en mudarse a Los Ángeles para estudiar y enfocarse en el teatro.

▲ La actriz María Fernanda Bosque participa en la serie de Netflix Somos. Foto cortesía de la artista

Creo que es importante que ya no glorifiquemos al narcotráfico y que la gente joven, sobre todo, entienda que no todo es balazos, pistolas, mujeres y coches, y todo es padrísimo. La verdad es que esa no es la realidad del narcotráfico, es mucho más cruda, es horrorizante , explicó Bosque.

La serie también permitió a María Fernanda reconectar con México. La actriz que había vuelto temporalmente siguiendo algunas oportunidades que se le presentaron, decidió quedarse tras tener que alargar su estancia en el país por la pandemia y las nuevas oportunidades que fueron surgiendo.

Siempre estoy buscando estar en algún proyecto, estar pensando en querer hacer teatro. En este momento estoy tratando de empujar una obra que me quiero traer de Estados Unidos. Cuando a uno le encanta esto hacemos de todo , sostuvo la actriz.

Además de actuar, a María Fernanda le gusta involucrarse en diferentes áreas del teatro por eso lo mismo disfruta de producir, escribir o enseñar. Mientras ha estado de vuelta en México, la actriz ya ha logrado conocer a personas con quienes hacer equipo para seguir trabajando en contar historias que es lo que más le gusta.

En Instagram se puede encontrar a la actriz como @mariafernandabosque.