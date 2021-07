Las canciones de los videojuegos suelen ser tomadas como ruido molesto por algunos, pero no en Japón, donde la música que acompaña los juegos es considerada un arte.

La música de Final Fantasy es una de las más conocidas para el público occidental. El desfile incluyó el tema principal de Final Fantasy y Victory Fanfare, la canción que suena cuando un jugador gana un combate. Ambas han sido parte de la serie de su primera a su 15 edición.

Otro tema bastante conocido que se incluyó fue Star Light Zone, de Sonic original. Además de aparecer en ese juego un remix que estaba incluido en la versión DS de Mario & Sonic sonó en los Juegos Olímpicos.

Muchos de los temas emblemáticos de otros juegos de Nintendo, como Mario Bros. y The Legend of Zelda, no se incluyeron en el desfile. Los productores tampoco incluyeron los jingles más cortos de videojuegos anteriores como Pac-Man y Asteroids.