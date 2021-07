Imagina, prosiguió, “cuando comencé mi carrera a los cincos años y medio, ser artista no era muy elegante que digamos, más bien era al contrario, pero era lo que me gustaba hacer y seguí haciéndolo, no me importó que me dijeran: ‘¡ay te vas a acabar suicidando, porque así pasa con los artistas!’, entre otras cosas horribles que me decían de chiquita’”.

Lo cierto, admitió, “la gente es linda conmigo; siempre me tratan con amabilidad y hay uno que otro que se quiere portar mal, pero no lo dejamos –dice con tono divertido– porque las situaciones deben ser llevadas con gusto”.

En mi caso, tuve mucho apoyo de mi familia, muy amorosa; también en el ambiente artístico me encontré con directores, productores y compañeros que me quisieron mucho; los grandes de la época del cine de oro como los Soler, Marga López, Pedro Infante o José Elías Moreno, eran divinos conmigo; los villanos como López Moctezuma, quien era el ser más dulce y bueno del mundo .

Rememoró: Tuve compañeros maravillosos, desde que me hacían caballito y jugaban conmigo cuando era niña y hasta que crecí hubo gente divina, pero también envidiosa y feíta, pero de ésta, hay que alejarse; en realidad, primero trato de conquistar a las personas y si no se dejan, me voy .

Siempre, enfatizó La Novia de México, he sido una cursi que he querido que me quieran siendo sincera, cariñosa y así como soy; muchas veces no logré, me traicionaron, me dieron en la torre, pero ni modo .

Angélica María aunque tuvo diversos reconocimientos desde niña, aceptó que su verdadero éxito sucedió “cuando empecé cantar, me conocieron en toda América y siguieron los éxitos con mis grabaciones. Le debo a la música ser La Novia de México, así como me bautizaron. Cómo no amar el canto, sin música el mundo no podría ser”.

Hacia dónde va la actriz y cantante respondió: A donde me lleven. Esta carrera es como estar en el mar, nunca vas a donde crees que irás; siempre sale una ola por un lado, otra por el otro y, tal vez llegas al lugar que pensabas, pero siempre vas a distintos lugares. Además, en esta profesión como en la vida, hay que trepar muchas montañas .

Ahora, comentó, mi mayor deseo es que mis nietos y mi hija sean felices, haciendo lo que les gusta hacer y que nuestro mundo agarre la onda y se llene de amor. Tenemos que cuidar el planeta y ser gentiles con las personas .

Angélica María quien adelantó que ya tiene escrito su show de despedida, permanece activa, ha estado filmando y tiene diversos proyectos pospuestos por la pandemia, pero ahora la mantiene motivada el concierto Angelicales, el cual junto con su hija se transmitirá hoy por la plataforma Ticketmaster.

El concierto Angelicales, producido por las Angélicas, Morris Gilbert y Mejor Teatro es un recorrido musical por las trayectorias de ambas artistas, que incluye las famosas canciones de Angélica María desde la década de los 60. Mientras la Vale hace una revisión de los temas que han marcado su carrera teatral, incluidas algunas de sus imitaciones.

Y juntas, madre e hija, hacen un homenaje a Armando Manzanero, de quien Angélica María fue intérprete con temas inolvidables como Eddy Eddy, Para que nunca me olvides o Pensando en ti.