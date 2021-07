Afp

Periódico La Jornada

Sábado 24 de julio de 2021

Tokio. La uzbeka Oksana Chusovitina es un fenómeno de longevidad en un deporte a menudo dominado por adolescentes: con 46 años disputará a partir del domingo en Tokio sus octavos Juegos Olímpicos y mejorará su propio récord como la gimnasta de más edad de la historia en estos certámenes.

Chusovitina participó en sus primeros Juegos en 1992 en Barcelona, cinco años antes del nacimiento de la superestrella actual de la gimnasia, la estadunidense Simone Biles.

Me encanta la gimnasia. Me digo: ¿Por qué no entrenar y competir mientras todavía puedo? , declaraba Oksana en 2020 para explicar su increíble longevidad: Si parara, creo que me arrepentiría mucho .

Nació el 19 de junio de 1975 en Boukhara, empezó su trayectoria en la URSS, pero sus pri-meros Juegos tuvieron lugar bajo los colores del equipo unificado de las ex repúblicas soviéticas.