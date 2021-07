De la redacción

Destrozada emocionalmente después de 45 días de incertidumbre, Jessica Salazar dio un no definitivo a su participación en los Juegos Olímpicos, luego de que la Federación Mexicana de Ciclismo procediera a inscribirla finalmente en una prueba de velocidad, su especialidad, y de tener que acudir hasta el Tribunal de Arbitraje del Deporte, la máxima instancia mundial, para reclamar la plaza que tenía ganada antes de la pandemia.

De todo corazón y por más que me duela, hoy decido no aceptar el llamado de la Federación a representar a México en los Juegos de Tokio 2020, ¿porqué?, la respuesta es sencilla: me destrozaron física y mentalmente, y hoy quiero que sepan que daría lo que fuera porque las circunstancias fueran diferentes y poder estar ahí viviendo mi sueño , manifestó la ciclista envuelta en llanto, en un video que subió a Instagram.

“Ofrezco una disculpa a todas esas personas que han luchado por verme pelear por un gran resultado en Tokio, pero ni mi equipo, ni México ni yo, nos merecemos a una Jessy Salazar abajo de un 100 por ciento. Mi sueño no merece ser llevado a cabo a medias, no me sentiría justa. Confío en que algún día haré sentir muy orgulloso a mi país en los Juegos Olímpicos”, sostuvo la ganadora del Premio Nacional de Deportes 2020.