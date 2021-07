Un reportero de San Luis Potosí se presentó al Salón Tesorería para preguntar por Gallardo, sobre quien pesa el escándalo de supuestas ligas con la delincuencia. El Presidente respondió que las denuncias contra éste podrían tener un origen interesado: “Bueno, que es un asunto político lo que tú planteas. En la democracia es el pueblo es el que decide, el que manda. Entonces, hay que respetar la decisión de los potosinos. Desde luego esto no debe haberle caído bien a los que perdieron porque así son las cosas ¿no? y ahora cuestionan sobre el pasado del gobernador electo.

En torno a la investigación al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas, por probable enriquecimiento ilícito, López Obrador sostuvo que no nos corresponde hacer juicios sumarios . Santiago Nieto señaló que, a pesar de haber documentado las irregularidades del magistrado, la UIF acatará la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR).

La versión que tiene él del porqué lo encarcelaron es de que iba a participar y había otro que era el predilecto y antes de esa elección lo detuvieron personajes que ahora son famosos, se lo llevaron y lo encarcelaron, y ya no se registró y una vez que ya había candidato lo sacaron.

Por su parte, el titular de la UIF sostuvo que la decisión judicial en el caso está en manos de la FGR, la cual determinará si existe algún tipo de irregularidad. También se nos solicitó información por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), no solamente en ese caso, sino también respecto a los oponentes del señor Gallardo.

Otro tema de relevancia judicial es el del presidente del principal órgano electoral del país, José Luis Vargas, quien junto a esposa –vicepresidenta de asuntos corporativos de Pepsi Co. Latinoamérica– habría utilizado una red de empresas fachada para triangular recursos y enviar depósitos al extranjero.