El director de la UIF explicó que entre las contrataciones y empresas vinculadas al caso Pegasus se detectó una enorme telaraña de intereses y trasiego ilegal de recursos públicos, como en el caso de Grupo Tech Bull, una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada. En 2014 contrató con la PGR, particularmente con Tomás Zerón, el malware para espionaje telefónico. Aunado a lo anterior, las contrataciones se remontan al 2012, también durante la administración de Felipe Calderón.

También se tiene información de que se realizaron compras de equipos de Aeronautics, Aerosentinel, entre otras empresas y que finalmente Grupo Tech Bull envía recursos a dichas empresas y a otras a Israel (en donde ahora está Tomás Zerón) e Italia. Se presumen actos de corrupción con ventas a sobreprecio al gobierno de 2012 a 2018, durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto . Todas las empresas detectadas aparecen vinculadas a la PGR, pero también al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y gobiernos estatales (por ejemplo, Veracruz, con Javier Duarte, y estado de México). Incluso Banobras tiene contrataciones con estos grupos”.

Las rebanadas del pastel

Entonces, si los negacionistas dicen que no hay elementos para enjuiciar a personajes como los citados, la información de la UIF es contundente para proceder contra ellos, quienes no solo violaron los derechos constitucionales de los mexicanos, sino que descaradamente se robaron los dineros de la nación. Y esta práctica no se limita al par mencionado… Felipe Calderón guarda sepulcral silencio sobre Pegasus y el desvío de recursos públicos durante su estancia en Los Pinos, mientras Peña Nieto ni se entera, porque se la pasa muy cachondo con la novia.

