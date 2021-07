Jason y yo hemos trabajado juntos durante muchos años (...) y desde hace tiempo tengo lo que creo que es un gran papel para él, añadió el director.

Sobre La crónica francesa, Anderson dijo que “fue como hacer tres o cuatro filmes. Tenía que idearlo, hacer el casting, se tenía que hacer todo. Cada vez hacíamos una nueva historia, y había muchos figurantes”.

Esperaba desde hace tiempo la oportunidad de hacer un filme entero aquí en Francia, añadió. Esto le permitió trabajar con actores que me gustan y que no habría podido contratar para papeles en inglés , añadió, citando a Mathieu Amalric y Léa Seydoux –que no pudo asistir a la gala debido a que dio positivo a Covid-19 hace unos días–.