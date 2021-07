No hubiera imaginado ni en un millón de años que interpretar a una bruja en una serie de Marvel me llevara a esto. Es como un sueño , afirmó a Ap Kathryn Hahn, una de las actrices secundarias de la serie. Estoy tan conmovida de que se haya reconocido. Fue muy difícil. Fue duro grabar, pero la experiencia de hacer esto significó mucho para mí y fue inesperadamente muy profunda , señaló.

The Mandalorian, de Disney+, por su parte, no es el único programa de ciencia ficción y fantasía que ha recibido varias candidaturas. Del mismo servicio de streaming, la miniserie de superhéroes WandaVison se encuentra a la cabeza en su categoría.

Las dos con más candidaturas compiten en la categoría de drama. The Crown se centra en la vida de la realeza británica, incluso causó conmoción en la familia real por la manera en que la serie la retrata. The Mandalorian expande el universo ficticio de Star Wars.

Dentro de las principales tres categorías: drama, comedia y miniserie, sólo dos producciones televisivas tradicionales han sido postuladas; en la primera está This Is Us, de la NBC, y en la segunda compite Black-Ish, de la cadena ABC. En un periodo sui géneris como el que atraviesa casi todo el mundo, la academia televisiva de Estados Unidos ha decidido galardonar a narraciones diversas.

The Crown y The Mandalorian están empatadas con 24 nominaciones en las distintas categorías que serán premiadas en la edición 73 de los premios Emmy. Como muchas otras postuladas, ambas series pertenecen a servicios de streaming, resultado del gran crecimiento que han tenido las plataformas en los años más recientes.

Otras producciones que compiten contra el éxito de Disney, WandaVision, son las también aclamadas Gambito de dama, Mare of Easttown, I May Destroy You y The Underground Railroad.

Tras Netflix y Disney está Hulu que compite con su distópica The Handmais’s Tale, con 21 postulaciones, y Apple TV, con la primera temporada de Ted Lasso, candidata en 20 categorías.

Esta edición también postuló por primera vez a una mujer trans para una categoría de actuación principal. Mj Rodríguez, de Pose, competirá como actriz de drama por su trabajo en una serie centrada en la cultura de los bailes de salón en las décadas de 1980 y 1990. Además de haber abordado temas como la transfobia, el racismo y el sida. Pose llamó la atención por la inclusión de un elenco de actores transgénero que interpretaron roles trans.

Otras de las series que compiten en la categoría de mejor drama son The Boys, de Amazon, y Lovecraft Country, de HBO, esta última con 18 candidaturas. Protagonizada por Jurnee Smollett y Jonathan Majors, la historia mezcla drama, ficción, terror y hasta personajes históricos en la narración del viaje de un hombre negro en los años 50, durante las leyes Jim Crow de Estados Unidos, para encontrar a su padre y descubrir la verdad sobre su familia.

Este año los ganadores serán anunciados en una gala que se celebrará en Los Ángeles, con una audiencia limitada , en lo que será un intento de regresar a la normalidad en Estados Unidos. La edición del año pasado se tuvo que transmitir desde un teatro vacío, y los ganadores debieron aceptar sus premios desde sus casas.

A pesar de su reciente salida, el servicio de streaming HBO Max de HBO lidera las postulaciones con un total de 130 categorías para sus producciones; Netflix es la productora más cercana, con 129. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 19 de septiembre.