Miércoles 14 de julio de 2021, p. a11

El alemán Sebastian Vettel, quien terminó su contrato con Ferrari en 2020 y para este 2021 se trasladó al lugar que ocupa-ba Sergio Pérez en Aston Martin, afirmó que el mexicano merece el asiento de Red Bull, escudería para la que el germano ganó los cuatro títulos de Fórmula 1 que ostenta: 2010, 2011, 2012 y 2013.

“Lo digo con toda sinceridad –y de corazón–, me alegro de que Sergio haya encontrado un asiento tan competitivo. Se lo merece”, manifestó Vettel durante una sesión de medios, previo al Gran Premio de Reino Unido, el próximo fin de semana en Silverstone.

“Lo ha demostrado, no sólo con esa victoria en Bakú, sino también en los últimos 10 años. Estoy contento de que Red Bull tenga un coche tan bueno ahora por dos razones diferentes. En primer lugar, sigo conociendo a mucha gente del equipo. En segundo, me gusta que Checo pueda ir ahora a una carrera con la idea de que tiene un coche para ganar. No ha tenido ese lujo en el pasado, así que es algo bien merecido”, anotó el alemán.