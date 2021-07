Magaña afirmó que Loret sí sabía, pues en un inicio no había señal para transmitir en vivo y entonces se grabó la detención para su posterior transmisión, pero cuando la vio Loret dijo: eso está chingón; será que se pueden regresar para la transmisión en vivo , aseveró Magaña en entrevista con el programa Astillero, de Julio Hernández López.

Fue entonces, relató Magaña, que los agentes de la AFI se alinearon de nueva cuenta, y en coordinación con la producción del noticiero, esperaron el momento para tener señal y lanzar el operativo en vivo. Loret se defendió con el argumento de que nadie en la producción le alertó que se trataba de un montaje.

En un video difundido en sus redes sociales tras el careo, Loret destacó que fue un gran día , pues en la diligencia judicial ni Barranco ni Magaña pudieron probar que fui cómplice de las autoridades para este montaje . Fue un error no haberme dado cuenta, pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades , reprochó.

Al inicio de la diligencia, Israel Vallarta pidió que, en esta ocasión, Loret no fuera asistido por un abogado, como ocurrió en octubre pasado, sino que él respondiera directamente a las preguntas que se le formulaban.

Mary Sainz, esposa de Vallarta, confió en que esta diligencia sirva para cerrar la instrucción del proceso penal y sea el elemento que permita al juez exonerar a su marido de la imputación, pues ha quedado demostrado que se violó el debido proceso.