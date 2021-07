¿E

s capaz Morena de conseguir el número de votos en el Congreso para realizar una reforma a la Constitución? Tiene que obtenerlos de partidos de oposición en la recién renovada Cámara de Diputados y en otros, además de sus aliados el PT y el Verde Ecologista? También en el Senado. Fue el gran tema de la jornada electoral de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador confía que sí, aunque tal vez en este momento todavía no los tiene amarrados. Anunció ayer que enviará una reforma en materia de energía para establecer el interés público y la protección civil como criterios prioritarios para la generación y despacho de la energía eléctrica. Ya antes consiguió que el Congreso aprobara una nueva ley en la materia, la cual fue promulgada en marzo, pero no se ha podido aplicar por los amparos que concedieron algunos jueces federales a empresas privadas que sintieron afectados sus intereses. Los juzgadores no sólo intercedieron por los solicitantes, sino con todo el sector. De visita a la zona damnificada en 2020 para evaluar el avance de los apoyos entregados por el gobierno a las víctimas de las inundaciones que afectaron el año anterior a Chiapas y Tabasco, López Obrador anunció que es necesario concretar los cambios a la Carta Magna. Condenó que, en el pasado, los gobiernos hayan dado prioridad al sector privado, no sólo por encima del interés de la CFE, sino al provocar inundaciones que afectan a la población. Eso no les importaba, por eso vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Yo tenía pensado inicialmente sólo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de los amparos, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público, la protección civil y la seguridad de los ciudadanos . La reforma tiene que ser profunda, que limite la participación de empresas extranjeras y regule a las nacionales con un criterio nacionalista.

Cayó el vicepresidente