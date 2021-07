Ap, Afp y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Martes 13 de julio de 2021, p. a12

En la antesala de los Juegos de Tokio, está claro que para algunos de los mejores deportistas del mundo, llegar a la justa representó un desafío más mental que físico.

El aplazamiento por el Covid-19 alteró una planificación de años y la incertidumbre asociada con una pandemia que no se termina nunca no hizo sino aumentar la ansiedad. El asesinato de George Floyd en Minneapolis a manos de un policía en mayo del 2020, por otro lado, obligó al mundo a confrontar el racismo y se hizo sentir con fuerza entre los deportistas de raza negra.

El año pasado fue brutal para la comunidad negra , dijo la nadadora Simone Manuel durante las pruebas clasificatorias de Estados Unidos. Tras una derrota, se le diagnosticó en marzo que se estaba sobreentrenando y le recomendaron que tomara tres semanas de descanso.

Prepararse para Tokio durante la pandemia fue en especial difícil para Ginny Fuchs, boxeadora estadunidense con trastorno obsesivo compulsivo. No sabíamos cuándo nos entrenaríamos. Dónde nos instalaríamos. Cuándo sería el torneo clasificatorio , expresó Fuchs. Esa incertidumbre fue dura. No sabía qué hacer y cuando no tienes un plan, ahí es que tengo problemas .