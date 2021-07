Noche Victoriosa, histórica batalla entre mexicas y españoles

L

a noche del 30 de junio al primero de julio de 1520 fue la Noche Victoriosa. Tras el asesinato de Moctezuma por Hernán Cortes, guerreros mexicas y aliados matlaltzincas, malinalcas, cohuixcas, tepanecas y texcocanos, con Cuitláhuac al frente, derrotaron a los invasores.

Tras la matanza de la fiesta de Tóxcatl, el pueblo los había sitiado en el Palacio de Axayácatl. Cortés exigía que siguiera el abasto de alimentos, para lo cual Moctezuma gestionó la liberación de Cuitláhuac, pero le ordenó salir a dar guerra a muerte. Los invasores asesinaron al tlatoani cuando no les sirvió como rehén. Esto narran tanto los cronistas indígenas como los religiosos españoles.

Cortés y Bernal escondieron la verdad; la ley de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, del siglo XIII, penaba con pena de muerte conquistar sin permiso del rey y Cortés salió de Cuba huyendo sin permiso e inventó que Moctezuma los confundió y entregó todo voluntariamente . Falso. Fue secuestrado y encadenado y muerto. Posteriormente fueron derrotados en la Noche Victoriosa.

Pablo Moctezuma Barragán

Libertad e igualdad, compromiso de Helguera, sostienen

Desde el Comité 68 expresamos nuestro profundo pesar por la sensible y repentina partida de Antonio Helguera, destacado periodista que siempre acompañó nuestras causas por la justicia, la libertad y los derechos humanos, del mismo modo que se comprometió con las luchas del pueblo mexicano por la construcción de nuevos horizontes de libertad y de igualdad para todos. Expresamos un muy sentido pésame y total solidaridad con los familiares de nuestro amigo y sus compañeros de La Jornada y de todo el periodismo independiente. Descanse en paz Antonio Helguera.

Comité 68 Pro-Libertades Democráticas

Arte y editorial, irremplazable, señala

Conocí a Helguera sin haberle visto. En su trabajo, siempre cohabitan arte y editorial. El primero, expresado en trazos firmes y finos, desde luego dibujo, pero no cualquiera, no se trata de una calca o muñeco o de algún parecido del texto gráfico al presentado, al suyo; se trata, para mí, a la manera de un retrato o fotografía animados, un motivo o estampas reales o vivientes (quietos o en movimiento), que se ven y son reales. La segunda, resumía en unas cuantas letras todo un editorial. Me confieso anonadado y triste ante su muerte frágil, súbita. También, por extrañarlo ya. Es irremplazable. Mi agradecimiento permanente para Antonio y condolencia a sus familiares, amigos y compañeros.

Jaime Correa Lapuente

El monero, un auténtico gran hombre, expresa

Extrañaremos la voz fresca, crítica, objetiva, inteligente y honesta de Helguera.

Hasta siempre, Antonio, gracias, te quedas en el corazón de nuestro país.

Desde Tlalpan, Raúl Rodríguez M.

P.D. A pesar de lo que digan los infames odiadores profesionales, discípulos de Goebels, Antonio Helguera era un gran hombre, auténtico.

Abrazan a familiares, amigos y compañeros de Toño Helguera

Estimada directora: queremos hacer llegar al periódico La Jornada y a la familia del tan querido caricaturista Antonio Helguera nuestra solidaridad y acompañamiento ante su irreparable pérdida.

Fue uno de los fundadores de este periódico, un gran dibujante, pero además de su reconocida tarea era un hombre íntegro comprometido con su país, con su pueblo y con todos los de esta patria grande.