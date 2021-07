Elba Mónica Bravo

La defensa legal de la lideresa de comerciantes en el Centro Histórico y ex diputada local del PRI, Alejandra Barrios Richard, promoverá un juicio de amparo federal, luego de ser vinculada a proceso por los delitos de extorsión agravada y robo en pandilla, a pesar de que no se acreditó su participación en una riña entre ambulantes en la calle Tacuba, en noviembre del año pasado.

Su abogado José Abel Flores aseguró que no se acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habría participado Barrios, de 77 años, quien no aparece en ningún video, además de que el juez no consideró los 35 elementos de prueba a favor de su representada, a quien se le negó también seguir el proceso judicial en su domicilio. Adelantó que en caso de ser necesario, también acudirá a instancias internacionales.