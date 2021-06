Si usted no ha visto a Marx en concierto, él ofrece una versión escrita con sus nuevas memorias Stories to Tell, sobre un cantautor que se ha codeado con la realeza de la música y le ha dado canciones: Kenny Rogers, Whitney Houston, Madonna, Barbra Streisand, Burt Bacharach, NSYNC, Julio Iglesias, Hugh Jackman, Kenny Loggins, Luther Vandross, Paul Anka, SHeDAISY y James Ingram, todos hacen cameos en la carrera profesional de Marx.

Tengo tantas cosas, entre interesantes y divertidas, que han sucedido en el trasfondo de mi carrera , dice por teléfono desde la casa de Los Ángeles.

Stories to Tell es la historia de un compositor instintivo y talentoso que se montó en la ola de la fama de MTV una década y luego, cuando ésta se disipó, se reinventó como productor y compositor para otros. Fueron 10 años seguidos en los que todo lo que publiqué tuvo éxito. Y luego lancé un disco que, en broma, tenía doble contrachapado en lugar de doble platino , dice. Fue como una señal de que todo había cambiado en mi carrera . Agrega que le llevó un año entender el cambio. “Pensé: ‘Tuve un gran giro durante unos 10 años, y ahora no es mi turno; es el de otra persona’. Tenía 30 años y me quedaba un montón de música”.

La publicación del libro está programada para el lanzamiento de un álbum complementario de dos discos con versiones remasterizadas de sus mayores éxitos.