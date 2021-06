Juan Ibarra

Martes 29 de junio de 2021, p. 7

La tragedia de 2011 ocurrida en Allende, Coahuila, es poco conocida. Hace unos años, la periodista Ginger Thompson, ganadora del Pulitzer, llamó la atención sobre el caso con su reportaje Anatomía de una masacre, trabajo en el que explicaba cómo el pueblo ganadero fue atacado por sicarios del cártel de Los Zetas como consecuencia de una operación fallida de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

El productor y guionista James Schamus, sorprendido por cómo a través de testimonios la periodista había logrado retratar lo ocurrido en Allende, comenzó a trabajar en la serie de ficción Somos, respetando las premisas del reportaje. La primera: Hacernos vivir con la gente que normalmente se pasa por alto en los medios , explicó en entrevista.

La serie también conserva “el análisis de la estructura de fondo que dice: ‘lo que pasó en Allende está sucediendo por lo que está ocurriendo al norte de la frontera también’. Aquellos en Estados Unidos que pensamos que es algo extranjero somos en realidad parte del proceso que lo creó, está todo conectado”, puntualizó el productor.

Al tratarse de una historia desarrollada en México, para Schamus era importante involucrar talento nacional en el desarrollo de Somos. Así que con ayuda de las escritoras mexicanas Fernanda Melchor y Monika Revilla dio forma al guion.

Creo que lo más difícil fue asegurarnos de estructurar nuestra experiencia como creadores y la del auditorio, alrededor de la humanidad de las personas, eso tenía que ser siempre el centro , contó James Schamus acerca de la manera en que comenzaron a trazar una historia tan sensible como fue la de la masacre de Allende.

Amor hacia los personajes

Revilla, Melchor y el productor solían delinear cada capítulo para tener una base desde la que partiera su trabajo; sin embargo, rehusaron hacer lo mismo para los últimos episodios, de forma que ni siquiera ellos sabían quién iba a morir y quién a vivir al final, porque era importante para nosotros amar a nuestros personajes, vivir con ellos y estar involucrados en sus vidas, sin importar su destino , explicó Schamus.

Más que narrar otro episodio de violencia, la serie quería poner énfasis en la vidas cotidianas de las víctimas. Por eso este aspecto se fue desarrollando poco a poco, hasta inevitablemente tomar el control de la narrativa. Siempre quisimos mantenerla (la violencia) contenida para dejar que los personajes vivieran y que no estuvieran desde el principio preocupados por eso , explicó Revilla.