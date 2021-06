Ese día fuimos reprimidos y a la fecha no hay ninguna solución , subrayó el estudiante, quien recordó que las 95 personas fueron liberadas de manera condicional, por lo que cada 15 días deben acudir a firmar como medida cautelar, además de que no pueden participar en más protestas.

Sostuvo que su lucha es justa porque el examen presencial es un derecho, pero para el estado es un delito; todos los estudiantes que van a presentar examen de admisión para nuevo ingreso son de bajos recursos económicos y no tiene forma de hacerlo de manera virtual .

Un padre de familia, que tampoco dio su nombre, manifestó que los gobiernos federal y estatal se comprometieron a llevar acabo un diálogo para atender nuestras demandas; sin embargo, hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de lo prometido , acusó.