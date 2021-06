“Al final creo que en el deporte uno no deja de aprender, como en la vida, y eso me sirvió muchísimo, es un aprendizaje.

No quedarse nunca con los triunfos ni con las derrotas, es la lección principal con la que María del Rosario Espinoza se conduce en el deporte, por lo que tras no haber calificado a los Juegos de Tokio 2020, la máxima exponente del taekwondo mexicano ha modificado sus metas, ahora a corto plazo, y deja para otro momento la decisión de extender su carrera hasta el ciclo olímpico de París 2024.

“A lo que me refiero en no quedarme con lo peor ni lo mejor, triunfo o derrota, es que yo no me pude haber quedado enfrascada en la medalla de 2008, porque no hubiera logrado más resultados. Y no me hubiera quedado con derrotas, como no ir a los Juegos Panamericanos en 2011, como el Campeonato del Mundo en Puebla 2013, que fueron descalabros fuertes, y al final yo tenía que seguir con el deporte.

Te replanteas las situaciones. El deporte es revancha, te va mal, aprendes y a lo que sigue, te superas. Es la parte bonita y entretenida del deporte.

Con el ciclo olímpico recortado, sólo faltan tres años para el siguiente hacia París 2024, que la atleta de 33 años aún no avizora.

“No es algo en lo que me quiera adelantar, decir que sí voy, sería un error de mi parte porque lo más importante siempre ha sido mi estado de ánimo, cómo está mi cuerpo y cómo me encuentro.

“Por eso es que hago una pequeña pausa dentro de la pausa para decir que mis objetivos ahora ya no son a largo plazo, porque ya no soy una joven, ya han pasado 13 años y al final el deporte cobra facturas. Como dicen, los excesos son malos.