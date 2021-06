Miley in Layers, colaboración única de una marca de helados y una de las artistas más seguidas a nivel mundial que, por primera vez, ofrecerá hoy un concierto virtual masterizado en sonido 8D para demostrar al mundo que El placer tiene más de una capa. Cyrus interpretará, de la mano de Magnum, algunos de sus mayores éxitos de su reciente álbum Plastic Hearts, así como una versión exclusiva del éxito de los 80 Midas Touch de Midnight Star, remasterizada como Miley’s Touch.

Mi mayor placer en la vida es la música y estoy muy emocionada de actuar en 8D para todos ustedes , dijo Cyrus invitando a sus fans a no perderse su primer concierto en 8D, con el que espera inspirar a todo el mundo a celebrar sus propias capas y a perseguir con orgullo aquello les produzca placer .

Y es que, con una personalidad propia y siempre fiel a sí misma y a aquello que la hace feliz, la cantante recuerda como, “desde el principio de mi carrera ha sido importante decir a mis fans que sean ellos mismos y lo que eso significa. Lo que eras ayer no te ata para lo que puedas ser hoy o mañana.

Nadie sabe lo que sientes excepto tú, y para mí el éxito es la realización, dignidad,respeto y honor por lo que hacemos , asegura, sin ocultar que no es como aparenta y aunque a veces quiero ser el centro de atención, otras quiero esconderme en un rincón. Algunos días soy más fuerte y otros más débil, pero no me juzgo por sentir tantas versiones diferentes de mí misma .