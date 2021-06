Juan José Olivares

Jueves 10 de junio de 2021, p. 8

Una vez, un campesino de un país latinoamericano, al que un médico cubano curó, afirmó que lo que más le impresionaba era que Cuba no ofrecía lo que le sobraba, sino que compartía lo que tenía .

La anécdota anterior la contó un cubano que, durante décadas, ha compartido bellos grafemas sonorizados con una intangible paleta de colores, con la que ha pintado ideas, pensamientos e introspecciones en el lienzo de la vida... en canciones.

–¿Una pieza musical es una trozo de energía que un humano materializa y comparte?

–Para mí, componer tiene mucho de juego; es como cuando era niño y me llevaban a un parque: horas de maravilla, pero se trata de una ciencia, sobre todo si uno no es de los que se conforman con la primera idea. Muchas canciones se me quedan en el limbo esperando la despedida, hasta que un día, a veces años después, volvemos a encontrarnos.

El hombre que habla dibujaba historietas en una revista cuando era joven, pero dejó el lpiz y el pincel, y también abandonó sus estudios de piano por coger una guitarra, con la que, desde ese tiempo decretó que la escritura y la música podían salvar al mundo. Mi guitarra me ha acompañado la mayor parte de mi vida. Sin embargo, he sido desatento con ella, olvidadizo, aunque nunca ingrato. Me conoce y creo que no sólo me soporta, sino que incluso me malcría, porque cuando vuelvo después de las ausencias me sigue enamorando .

No tengo un algoritmo

–Cada creador tiene un proceso único.

–Yo no tengo un algoritmo. Un día descubrí un tema en un ensayo. Suspendí la práctica y me fui a casa. De aquella pieza salieron otras dos, pero demoré tres meses en la articulación de los enlaces. Resuelto esto, en sólo unos minutos estuvo la pieza.

–En una canción, ¿se pueden ver colores?

–Las orquestas suelen trabajar el color y los instrumentistas suelen usarlo como recurso. No dudo de que en una canción pueda verse el color, además de escucharse.

Nacido en 1946 en San Antonio de los Baños, Silvio Rodríguez Domínguez es un bucólico que ha cantado a humanos, a la patria, a la amistad, al amor y al desamor, a la esperanza, a la muerte y a los sueños...

–¿Qué son los sueños para Silvio?

–Son potreros inmensos donde ángeles y demonios corren felices en total libertad.

Ama escribir... y, claro, cargar siempre con una cámara que quizá lo ayudará a captar algún ovni .

A través de correo electrónico, ofreció a La Jornada reflexiones sobre él y su terruño, entre ellas, la de la campaña a favor de otorgar el Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos de la brigada Henry Reeve.

La calidad, pero sobre todo la humanidad de la medicina cubana, es un logro indiscutible , cuenta. Cuando se cumplieron 15 años de la fundación de la Henry Reeve, ésta ya había atendido a más de 4 millones de personas en Asia, África y América Latina, y había salvado más de 93 mil vidas , argumenta.

Insiste: Es un símbolo de la solidaridad universal e incluso un desafío a nuestras propias posibilidades .

Cuando era niño, relata Silvio, en Cuba había médicos con conciencia y hospitales públicos, pero no podían ofrecer la complejidad de tratamientos a todos los cubanos sin distinción, y menos gratis. A partir del triunfo revolucionario de 1959, muchos jóvenes empezaron a formarse como médicos y mejorar el sistema de salud... Fundar la investigación científica fue uno de los proyectos que Fidel Castro impulsó personalmente. Hoy día, el sistema de salud de Cuba continúa activo, pero con gran esfuerzo, por las carencias que nos impone el bloqueo de Estados Unidos .

–¿Qué pasaría si no existiera el bloqueo?

–Están los que aseguran que nuestros males son culpa de éste. Pero también los que piensan que todo es por el gobierno. Mi opinión es que el bloqueo influye enormemente en nuestros problemas. Además, está el negocio del anticastrismo, que influye hasta en las elecciones estadunidenses. Yo pienso que si bajo el bloqueo más cruel hemos conseguido nuestras propias vacunas ¿de qué no seríamos capaces si viviéramos con las mismas oportunidades de los demás países?

–Estados Unidos pidió a Cuba tratar con dignidad y respeto a un artista disidente, pero continúa ahorcando al pueblo cubano.

–Recordamos invasiones armadas, lanchas rápidas tiroteando, paracaídas con armas para la subversión... El bloqueo empezó en 1960 con la suspensión de la cuota azucarera que Estados Unidos compraba a gobiernos complacientes de Cuba; hoy aplica sanciones al banco que realice una operación con nosotros; pone en lista negra a navieras que traen mercancía y multa a personas que nos visiten sin su permiso. Se trata de un plan para crear una crisis económica tan profunda que el pueblo llegue a odiar a su gobierno. ¿Tendrá que ver el abuso continuo de seis décadas con la decepción de algún joven?