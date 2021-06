D

esde un criterio de rentabilidad, la ganancia que obtuvieron Claudio X González y socios es pobre: 9 alcaldías de la Ciudad de México. Los resultados que les ofrecieron por su inversión los de la alianza PRI, PAN y PRD eran cuantiosos. Quitarle a Morena el control de la Cámara de Diputados (y el presupuesto, obviamente) y derrotarlo en los estados de la República. No cumplieron. Al contrario, el PRI resultó el gran perdedor: tenía 12 gobernadores, tras las elecciones sólo se quedará con cuatro. Por su lado, el PAN gobernaba en cuatro, retuvo dos, Querétaro y Chihuahua, y perdió dos, Nayarit y Baja California Sur. En cambio, Morena tenía seis gubernaturas y ahora tiene 16, es decir, el color guinda se extenderá a la mitad de la República. Reconocieron tanto Claudio X como Gustavo de Hoyos, ex presidente de la Coparmex, que la batalla está lejos de haberse ganado. Por eso, desde Sí por México seguiremos luchando por nuestra democracia y nuestras instituciones . Agregaron: Hemos apoyado a la coalición, pero lo establecimos en su momento y hoy lo repetimos: no les dimos un cheque en blanco. De ahora en adelante nos dedicaremos a auditarlos y presionarlos, a fin de que cumplan lo que prometieron. Denunciaremos a quienes no lleven a cabo sus promesas y reconoceremos a quienes hagan un buen trabajo . ¿Auditar a Alito Moreno, Marko Cortés y el Chucho Zambrano? Mmm. Por lo pronto, Alito ya dijo que está dispuesto a conversar con Morena para darle los votos que requiera en caso de que presente una iniciativa para reformar la Constitución, si es por el bien del país . Regresando al tema de la escasa rentabilidad de la inversión que hicieron en la alianza, tal vez les hubiera convenido más patrocinar a Movimiento Ciudadano. Ganó Nuevo León y Monterrey, territorios entrañables para la clase patronal, nacional e internacional.

Videgaray en la mira