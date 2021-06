Karla Torrijos

Miércoles 2 de junio de 2021, p. a10

El cuarto título conseguido por Tigres femenil no refleja otra cosa más que su inmenso amor a la camiseta y al futbol. No se trata de buenas recompensas económicas, porque no las hay, sino de la gran satisfacción por triunfar en el deporte que les apasiona, y donde muchas veces les dijeron que no podían destacar , consideró la ex portera Elvira Aracén.

Después de aplastar a Chivas con un marcador global de 7-4 en la final del torneo Guardianes 2021, el conjunto felino se convirtió en el primer bicampeón en la historia de la Liga Mx Femenil, pues el semestre pasado también lograron ser monarcas del torneo, y además ganar el tetracampeonato, se adjudicaron el título de Campeón de Campeones.

Para la otrora arquera de la selección femenil mexicana, quien participó en los Mundiales de Italia 1970 y México 1971, la superioridad que ha alcanzado Tigres se debe principalmente al esfuerzo y dedicación de sus jugadoras, pues es un grupo que ha sabido compenetrarse a la perfección, tienen mucho entendimiento en la cancha y eso las hace muy fuertes .

No obstante, destacó que los demás equipos “también han permitido que las felinas tomen ventaja, pues no le ponen atención a sus filiales de mujeres y eso les impide ser más competitivos.