La Sub-20 felina retornó a la actividad y Herrera escudriña el plantel, no descarta elegir a algunos elementos para integrarlos a sus trabajos de pretemporada, sin embargo, aclara que ese aspecto no está en su contrato.

El ex timonel del América ya se ocupa en observar jugadores de fuerzas básicas, en el afán de escribir una nueva historia de éxito en Tigres, esta vez impulsando a sus jóvenes talentos. Estamos haciendo visorías en las fuerzas básicas. Para mí no es algo nuevo, siempre que llego a un equipo, junto con mi cuerpo técnico nos gusta trabajar con jóvenes y en esa idea estamos .

“No creo que ningún técnico tenga ese tipo de cláusulas que lo obligue a usar un determinado porcentaje de jugadores menores, porque si me lo exigen, diría: ‘bueno, está bien, pero garantízame tres años de contrato sin que me corras’. Desde siempre a mí me ha nacido atender esa parte de los jóvenes, y sobre todo, el compromiso es con el público, nuestra idea es que la gente quede contenta. La obligación es la liguilla”, indicó.

El directivo de Cemex, Mauricio Doehner, hizo oficial ayer el relevo en la presidencia del Club Tigres UANL Sinergia Deportiva. Dejó la presidencia Alejandro Rodríguez y toma la estafeta Mauricio Culebro, quien desde hace tres meses se adentró en las entrañas de la institución como vicepresidente y está listo para asumir el mando.

Doehner resaltó los logros de Rodríguez, principalmente en la rama varonil de la mano de Ricardo Ferretti a partir de 2010. Le agradeció especialmente haber aceptado retornar el año pasado (cuando ya se había retirado), para alistar lo que llamó el relevo generacional y el inicio de una nueva era , ahora con Culebro. También de nuevo dio gracias al técnico saliente, Tuca Ferretti, ausente en la videoconferencia.