Domingo 30 de mayo de 2021, p. 8

En los pasados 20 años es común hablar del impacto social de una película, muchas veces ignoramos el contexto en el cual la cinta fue creada y la intención del autor, hay más campos de análisis, compartió en entrevista con La Jornada el director y productor de cine Hill Díaz (Ciudad de México, 1987) a propósito del taller virtual de análisis cinematográfico que impartirá desde el 3 de junio.

Ese curso está dirigido a todo público y tiene la finalidad de aprender a apreciar una película, para responder ¿qué nos dicen las imágenes?, ¿cómo se llega a la premisa de la historia? Así tendremos un panorama completo que nos permita entender la cinta, no sólo como obra sino también dentro de un contexto. Se trata de devolver al espectador la capacidad de pensar el cine para formar un juicio propio , explicó Hill Díaz.

El también ensayista cuenta con una trayectoria de ocho años en impartir clases de guion para cine, lenguaje cinematográfico y semiótica de la imagen, también ha impartido talleres de producción, guion de terror y cortometraje en el Centro Cinematográfico del Sureste, en Villahermosa, Tabasco; el Centro Cultural Casa Talavera, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; la Filmoteca de la UNAM, entre otros.