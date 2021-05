De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 30 de mayo de 2021, p. a27

El entrenador del Cruz Azul no teme a los fantasmas. Anoche, aseveró que si rondan en la memoria celeste, pues mal por ellos , pero todo el asunto sobre los 23 años sin título de liga y las finales perdidas, todo eso forma parte del folclor y de la anécdota .

Un día antes del duelo de vuelta de la final del torneo Guardianes 2021, Reynoso trata de restar presión e importancia al morbo que suscita la leyenda de La Máquina.