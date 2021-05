Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 25 de mayo de 2021, p. a12

No me descarto, voy como cohete hacia arriba , sostuvo la nadadora Liliana Ibáñez, quien confía en lograr las marcas olímpicas en 50 y 100 metros estilo libre para la cita de Tokio, las cuales buscará en Bahamas a finales de junio, justo en el cierre de clasificación de la federación internacional de la disciplina.

La guanajuatense informó que entrena con Ricardo Marmolejo, ya que no le pudo pagar a su anterior entrenador Brett Hawke debido a la restructuración de apoyos por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, luego de los resultados que tuvo en Florida hace una semana, su primera competencia después de dos años de ausencia por lesiones, cirugías y la pandemia del coronavirus.

Él me conoce desde chiquita, me siento mejor y le agradezco que crea en mí, vamos juntos hasta el final con una planificación que incluye el ciclo a París 2024.

Liliana, la nadadora más rápida de México y máxima ganadora de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018, tiene el apoyo institucional, estatal y de varios patrocinadores. Voy a intentar calificar a Tokio , dijo.

“En Florida nadé bien –ganó bronce en 100 libres, prueba que no competía desde hace tres años–, este regreso me salió muy bonito, casi se me salió una lagrimita y ver que se puede y decir aquí estoy.