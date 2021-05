Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Lunes 24 de mayo de 2021, p. 32

Sequías, incrementos en agroquímicos para la producción o escasez de los mismos por el cierre de fronteras debido al Covid 19, baja en las utilidades de los productores para reinvertir en sus cultivos a causa de la sobreoferta de sus productos durante el confinamiento de 2020 y el aumento de la demanda de los mismos a medida que se han ido liberando las restricciones sanitarias, son algunas de las causas por las que los precios de los productos básicos se han elevado hasta mil por ciento, como es el caso del chile serrano, indicó Pedro Torres, presidente de la Unión de Comerciantes de Frutas y Verduras de la Central de Abasto.

En enero pasado, el costo de este fruto era de cuatro a cinco pesos el kilogramo; sin embargo, a la fecha su precio alcanza 40 pesos el kilo al menudeo, indicó.