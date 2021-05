C

on un cambio radical de apariencia como carta de entrada, la fabulosa cantante, compositora, guitarrista y productora texana Annie Clark, mejor conocida como St. Vincent, aparece con un sexto disco: Daddy’s Home, vaticinado con bombo y platillo desde inicios de 2021. Con una aparición fugaz en el programa Saturday Night Live, puso en claro con la interpretación de dos temas, que está ya en una cosa distinta a lo que le conocíamos. Lejos de sus pegados trajes espaciales de látex, sus castaños rizos alocados, ahora se deja ver con el pelo alaciado y rubio a los hombros, y con traje sastre amplio, acampanado, zapatos de plataforma y cuellos anchos, cantando sola al frente sin su acostumbrada guitarra, con coristas góspel afroestadunidenses al lado y una banda pesada de rock detrás. El mensaje visual es claro y acorde al sonido del disco de estreno, en el que emite su propia interpretación de los años 70, década por medio de la cual viaja mediante diferentes géneros. Funk, soul, progre espacial, enmarcan el sueño en technicolor deslavado de la época que vivió intensamente su padre, quien recientemente salió de la cárcel tras diez años preso. Sin dedicarse a hablar de su progenitor en todo el álbum, salvo en el track que nombra al disco, Clark hace un homenaje a dicha época, a su manera.

Lo interesante es que aunque hay guiños a temas y artistas en particular (Harry Nilsson, Randy Newman, Stevie Wonder, Pink Floyd, Freda Payne), no es un disco retro que busque emular aquellos sonidos. De manera deliciosa y elegante, la guitarrista se aleja de sus acostumbrados retruécanos experimentales en el instrumento de marras, así como de sus rítmicas aceleradas de notas cortas, para componer melodías de tempos pausados; notas lánguidas, alargadas, dóciles, tanto en la línea de voz como en la de seis cuerdas, incluyendo ocasionales solos bluseros clásicos, poco experimentados por ella en discos previos.