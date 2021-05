Es un cambio tanto para nosotras como para la afición, creo que fue bueno, siempre enfrentarnos contra Rayadas ya no se sentía la misma motivación, y con un nuevo rival como Chivas, nos ilusiona tener otros retos, es un equipo que no va a bajar los brazos nunca y va a pelear para levantar la Copa, pero nosotras no nos vamos a dejar , señaló ayer la atacante en conferencia virtual.

Nosotras no estamos para romper marcas (la de Tigres como campeón del futbol femenil), lo que hemos hecho es por el trabajo del entrenador y la confianza que nos ha dado, cuando mucha gente no creía en nosotras, cuando criticaron a muchas jugadoras y al cuerpo técnico. Estamos aquí por nuestro esfuerzo y solamente disfrutamos el momento, a cualquier futbolista le encantaría estar en una final , expresó.

Tuve la oportunidad de irme de Chivas, pero no lo hice porque sabía que este equipo está para grandes cosas, conocía el potencial de mis compañeras, era cuestión de pulirlo, de darles una oportunidad, siempre confié en ellas. A lo mejor sí era un poco difícil, porque es un plantel muy joven y sin experiencia, la verdad no me veía en la final, pero sabía que podíamos llegar lejos.

Asimismo, indicó que la participación de Chivas femenil en la final del torneo Guardianes 2021 no servirá para disimular el fracaso del equipo varonil, el cual ni siquiera pudo superar la fase de repechaje.