En diciembre del año pasado, añadió el jefe de la policía capitalina, en Iztapalapa, dos uniformados fueron acusados también de pedir dinero a un automovilista para no llevarlo ante la autoridad ministerial. Como en el caso anterior, un juez giró órdenes de aprehensión contra los implicados por lo que también fueron internados en ese centro penitenciario.

Ante la jefa del Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, relató que 12 policías, entre ellos una mujer y el director de la Unidad de Protección Ciudadana del sector Cuautepec, fueron denunciados por pedir dinero a una familia para no llevar a una persona ante al Ministerio Público (MP).

De esta manera, resaltó García Harfuch, de octubre de 2019 a la fecha 57 elementos policiacos, entre ellos dos mandos, han sido llevados a proceso, además de que 72 han sido puestos a disposición del MP al ser sorprendidos en flagrancia en la comisión de delitos como extorsión, robo y cohecho.

Agregó que la Dirección de Asuntos Internos de la SSC ha impuesto 28 mil 705 acciones de mando, entre arrestos y correctivos disciplinarios y cambios de adscripción, así como realizado 70 supervisiones a unidades de policía.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que lo anterior es parte del compromiso de su administración por erradicar la corrupción dentro de la secretaría, incluidos los altos mandos de la corporación.