De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de mayo de 2021, p. 7

Después de una década fuera de los reflectores, Angelina Jolie está de vuelta. La estrella de Hollywood interpreta el papel principal del thriller de acción Aquellos que desean mi muerte, de Taylor Sheridan. Es un ansiado regreso, la actriz no había podido comprometerse con proyectos de largo aliento por casi 10 años.

Todos tenemos momentos en nuestras vidas en los que estamos destrozados. Nos sentimos afligidos y no estamos seguros de que quede algo dentro de nosotros , explicó en una entrevista con la agencia Ap. Para la actriz, su papel como bombera paracaidista, acechada por el trauma y la culpa, fue catártico.

Me identifiqué más con una parte de ella que no sentía que podía hacer mucho, y no había hecho esto en mucho tiempo. Estar en esta situación y tener un director que es tanto sensible como consciente de la experiencia humana, ir ahí y sentirlo, pero también empujarte a encontrar tu fortaleza y salir adelante, era lo que necesitaba en ese momento , afirmó Jolie.

Desde su primera aparición en Inocencia interrumpida, ha demostrado ser una maestra en colocarse y reinventarse, cambiando la corriente mientras permanece en su centro. Hija de los actores Jon Voight y Marcheline Bertrand, comenzó su carrera a los siete años.

A los 24 años ganó el premio de la academia a mejor actriz de reparto. Su papel como la problemática Lisa Rowe, compañera de Winona Ryder, era atrevido, rudo y complejo: un perfecto destilado de la más temprana personalidad de la actriz. Durante un tiempo, lo oscuro fue su marca distintiva. A principios de los 2000, estaba casada con Billy Bob Thornton; ella llevaba un vial con la sangre colgado del cuello, y viceversa.

La historia es un buen ejemplo de su papel roquero, balanceándose cerca del grunge, pero con ambos pies bien plantados en Hollywood. Tal vez sabía lo que la industria cinematográfica le hace a las mujeres muy hermosas: las fetichiza, mientras les niega toda posibilidad de profundidad y rehúsa escuchar lo que tienen que decir.

Tomb Raider

Pero Jolie surgió de ahí. En 2001 debutó como Lara Croft, la arqueóloga aventurera en el corazón de la franquicia Tomb Raider. El papel era perfecto para que ella pudiera retener su filo, mientras transitaba lentamente al mundo de los blockbusters. Aquel personaje también plantó la semilla para su futuro como actriz de acción.

Repitió el papel de Lara Croft en 2003, mientras seguía experimentando como actriz, con éxitos variables. A pesar de todo, Jolie se mantuvo activa. En 2005 se estrenó Mr and Mrs Smith, y con ella una nueva era para Angelina. La película, que coprotagonizaba con Brad Bitt, marcó el inicio de una relación en la vida real. El periodo fue turbulento, dada la relación que el actor sostenía con Jennifer Aniston.

En paralelo a su carrera de actriz, Jolie participó en varias actividades humanitarias. Trabajó en la agencia para refugiados de las Naciones Unidas, se unió a más de 30 misiones de campo como embajadora de buena voluntad entre 2001 y 2011, y se volvió enviada especial en 2012. A partir de dichas experiencias, la actriz ha mostrado su interés en el tema de los refugiados.