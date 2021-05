Elba Mónica Bravo y Ángel Bolaños Sánchez

Miércoles 12 de mayo de 2021, p. 29

El trabajo de la policía en la capital siempre ha sido difícil, complicado y muy criticado , pero ha quedado muy claro que no hay criminal ni grupo delictivo en la Ciudad de México que pueda hacernos frente , aseveró el secretario de Seguridad Ciudadana local, Omar García Harfuch.

A casi un año de que el jefe de la policía capitalina fue emboscado con armas de alto poder en la colonia Lomas de Chapultepec cuando se dirigía al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el Zócalo, y de que acusó del ataque al cártel Jalisco Nueva Generación, insistió en que las labores diarias, operaciones e investigaciones de gabinete y de campo “ponen en alto a nuestras instituciones.

“Han dejado claro el mensaje a la delincuencia: ‘que no ha habido un grupo delincuencial o un líder de alguna célula delictiva que ustedes no puedan detener’”, señaló al referir que no está satisfecho con la reducción de la incidencia delictiva, porque nos falta mucho por hacer .

El Congreso capitalino entregó a 130 policías la medalla al Mérito Policial 2020, entre ellas a quien realizó acciones de inteligencia que llevaron a la detención por desvío de recursos públicos de Miguel Ángel Vásquez Reyes, subsecretario de Administración y Desarrollo Humano en la administración anterior, y en forma póstuma a los agentes Édgar González Ortiz y Rafael Alegría Ocampo, quienes murieron en el atentado contra el jefe de la policía capitalina.