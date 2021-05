N

ada nos sale bien . ¿Es que todo está mal? ¿Todo se malogró? Preguntas que, me parece, pueden resumir bien el panorama sentimental de los mexicanos ante la tragedia de Tláhuac. Nuestro desconsuelo. Se las debo a un buen amigo y colega, con quien compartí las angustias y el dolor de las primeras horas.

Como país, no hemos superado la maldición del cortoplacismo y la miopía política, las decisiones de botepronto, pragmáticas dicen algunos ilusos. La obra pública, en particular, resiente el impacto de una política estatal carente de horizonte y criterios de evaluación aceptables. Vamos de la ocurrencia a la incuria con saldos negativos y letales para núcleos masivos de población. Nos sentíamos orgullosos de que la ingeniería mexicana aliada con el Estado había pavimentado México, sembrado presas y canales, electrificado el territorio y abierto una red carretera que, aunque insuficiente, era muestra fehaciente de lo que podía hacerse para construir bien y conforme a grandes visiones, planes y programas realizables por necesarios y creíbles.

Hoy, los problemas no resueltos se apoderan de la agenda pública y las ideas se disgregan. Pasan los días sin que la sensación de desamparo disminuya y la tragedia del Metro profundiza la incertidumbre colectiva que se vuelve razón práctica.

La tragedia se cuenta en muertos y heridos, pero también en las omisiones, los usos y abusos que nos saltan a la cara y la memoria, junto con los que ahora buscan lucrar de la desgracia. La cruda realidad mexicana cruzada por la tragedia y la adversidad de todos los días desdibuja el futuro y opaca toda opción. Reconstruirlo reclamará paciencia y compromiso, pero también ingenio y destrezas. Sabiduría que no se improvisa y que debe convocarse, comprometerse y respetarse. No es aceptable el juego irracional de buenos y malos, patriotas y traidores a que quiere llevarnos el Presidente. Por ahí sólo vamos al pantano.

El momento exige la inteligencia de todos los actores, miradas racionales que permitan vislumbrar salidas y den sustento a una voluntad ciudadana nutrida en la razón y la conciencia sensata de la gravedad de la situación. Con elecciones y después de ellas, este socavón nos trajo a las entrañas del México actual para ponernos ante un horizonte ominoso que no admite pensamiento simple o binario. Lo que está frente a todos es la reconstrucción de nuestro servicio público de salud, pero también la de las bases mismas de lo que ha sido y puede ser nuestro desarrollo. No habrá tal sin impartición de la justicia y la clara identificación de responsabilidades, pero poco avanzaremos si so pretexto del reclamo justiciero soslayamos nuestro recuento a fondo de lo que hicimos y dejamos de hacer; lo que hicimos mal y corregimos; lo que obtusamente pusimos bajo la alfombra. Nada de esto se puede hacer en soledad o rodeado de incondicionales, muchos de ellos ignorantes o insensibles de lo que está en juego.