Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de mayo de 2021, p. 9

Tulsa, Oklahoma., Bruce Springsteen es el ganador del Premio Woody Guthrie 2021, otorgado a artistas que mantienen vivo el espíritu del cantante folk, cuya música estaba dedicada a las luchas de los pobres y desposeídos de derechos.

Guthrie, quien creció en Okemah, Oklahoma, fue una de las figuras más importantes en la música folk estadunidense y compuso cientos de canciones, incluyendo algunas que The Boss Springsteen ha interpretado a lo largo de los años.

Woody compuso algunas de las canciones más grandes sobre la lucha de Estados Unidos para alcanzar sus ideales de una forma convincente , dijo Springsteen en un comunicado el martes. El rockero de Nueva Jersey calificó a Guthrie, quien murió en 1967 a los 55 años como una de mis influencias más importantes .

Springsteen y Pete Seeger, quien es uno de los galardonados anteriores con el Guthrie, interpretaron This Land is Your Land, de Guthrie en la ceremonia inaugural de Barack Obama en 2008.