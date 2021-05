De manera reciente, las redes sociales han permitido conocer muchos más casos del abuso infantil; es una temática complicada y uno no alcanza a entender qué sucede en un adulto cuando empieza con este tipo de prácticas; el teatro no nos da la solución, sino plantea el conflicto porque nosotros, como adultos, debemos tener los ojos abiertos, saber escuchar a los niños y observar sus conductas , puntualizó el también actor y productor.

El argumento, de Alan Blasco, inspirado en esa canción rusa, la cual relata la existencia de un ente que aparece en la noche a buscar a los pequeños que no logran conciliar el sueño, es llevado a escena con un estilo fársico que apuesta por la palabra, la presencia y la estilización actoral , explicó el director Víctor Carpinteiro.

Las voces, agregó, al escucharlas me llevaron a crear este espectáculo; el cuerpo actoral me dio la estilística que se concretó en el montaje, el cual parece un cuento infantil y de fantasía, pero deriva en un mundo de dolor y de terror .

El autor e intérprete de la obra, Alan Blasco explicó: al escribir el texto quise tratar específicamente el abuso sexual infantil; me topé con una serie de notas periodísticas, de varias décadas atrás, sobre unos niños en Rusia que habían asesinado a sus padres. A la vez, me encontré con está tétrica canción que traduje al español, la cual me permitió establecer una clara metáfora del abuso .

La escenografía y el trabajo de gestualidad de Tili Tili Bom están inspirados en las pinturas surrealistas de Leticia Tarragó. De tal forma, que en escena transcurren imágenes que aluden a recuerdos de la infancia, pasajes familiares, cuentos e historias, sueños fantásticos, ilusiones vívidas, además de una nostalgia y una añoranza de un mundo mágico.

Tili Tili Bom forma parte del Ciclo Panoramas de Inclusión, que tendrá temporada del 6 al 30 de mayo, con funciones jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas, en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional.