Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 17 de abril de 2021, p. 24

Hasta ahora, no hay condiciones contundentes que indiquen que la Ciudad de México se dirige hacia una tercera ola de contagios por Covid-19, pero hay que esperar una semana más para conocer el impacto de las vacaciones de Semana Santa, por lo que es importante mantener las medidas sanitarias, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su videoconferencia, la mandataria indicó que hubo un incremento en el número de personas ingresadas a los nosocomios de atención Covid-19 en la urbe, que fue de 30, pero en el resto de los indicadores, como el número de llamadas de emergencia y de hospitalizados, continúan a la baja.

Agregó que la ciudad sigue en semáforo naranja y está a medio punto de pasar al amarillo, pero que es fundamental el uso del cubrebocas, conservar sana distancia y el lavado frecuente de manos, así como evitar las fiestas. Ya vienen el Día del Niño y de la Madre, pero aún no podemos hacer reuniones .

En sus redes sociales, escribió que aun cuando se ha vacunado con la primera dosis a casi la totalidad de las personas de 60 años y más que residen en la capital, y a 30 por ciento en su segunda dosis, aún se deben mantener los cuidados establecidos durante la emergencia.

“No porque se hayan abierto actividades económicas no debemos seguir con las medidas preventivas; todo lo contrario, es fundamental el uso del cubrebocas, fundamental, no podemos evitar –hasta que no termine la pandemia o no realmente disminuya de manera muy importante– portarlo”.