Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 9 de abril de 2021, p. 25

Ciudad Juárez, Chih., La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó que suspenda la difusión de un promocional del partido Movimiento Ciudadano (MC), en el cual se acusa a María Eugenia Campos Galván, candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura, de recibir sobornos. El INE consideró que este anuncio incurre en calumnias y viola la presunción de inocencia de Campos, ex alcaldesa de la capital del estado sujeta a proceso acusada de recibir sobornos del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016), pero sigue en campaña porque no ha sido sentenciada. En tanto, Morena y MC presentaron ante el Tribunal Estatal Electoral impugnaciones a la candidatura de Campos Galván, debido a que el Instituto Estatal Electoral no cuestionó su registro.