Miércoles 7 de abril de 2021, p. 26

Durango, Dgo., Yo no busco el cierre del parque Xenses ni despidos en la fiscalía de Quintana Roo. Entiendan: a mí no me interesa el dinero, sólo busco que nadie más vuelva a pasar por lo que mi familia pasó , afirmó el cardiólogo Miguel Ángel Luna Calvo, quien hace unos días perdió a su hijo Leonardo a consecuencia de un error humano en el parque acuático citado, propiedad del consorcio Grupo Xcaret.

Luego de que Francisco Poot Kauil, director de protección civil del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, señaló a La Jornada que Grupo Xcaret sólo pagaría cuando mucho una multa de 150 mil pesos por el incidente, el especialista se negó a opinar si esa cantidad es una burla.

Aclaró que él no quiere hablar de dinero porque su lucha no tiene nada que ver con eso. Lo que en verdad busco es justicia y que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos , puntualizó en entrevista.

Sobre las declaraciones del director de protección civil de Solidaridad –demarcación con cabecera en Playa del Carmen– acerca de que el personal de Xenses no activó los protocolos de prevención y notificó del accidente apenas el 31 de marzo, es decir, cuatro días después de lo sucedido a Leonardo, Luna Calvo dijo que es bueno que se esté dando a conocer la insuficiencia de los procesos en el parque temático.

Miguel Ángel Luna ha señalado que Xenses no aplicó protocolos adecuados; y puntualizó que el personal que llegó a auxiliar a su descendiente no portaba oxígeno para atender emergencias, que los empleados no están capacitados para ello y que la ambulancia en que transportaron a Leo tampoco tenía el equipo necesario.