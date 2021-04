Después de tres peleas contra Jorge Travieso Arce, el legendario Chávez volverá a dar una función para despedirse el 19 de junio en el estadio Jalisco. Sin embargo, no se irá solo; esa noche estará acompañado por peleas de sus hijos Omar y el Júnior, quien regresará ante un ex campeón de artes marciales mixtas de la UFC, el brasileño Anderson Silva.

Las derrotas ante Daniel Jacobs en diciembre de 2019, combate en el que el Júnior ya no quiso continuar por una fractura en la nariz, y la sorpresiva caída ante Mario Cazares en septiembre de 2020 desataron esa jauría recurrente contra el boxeador hijo del ídolo.

Regresar ante un peleador que no tiene nada que ver con el boxeo puede ser riesgoso , opina García; a mí no me gusta mezclar dos disciplinas que no tienen relación. Si de manera sorpresiva llegara a perder el Júnior, estaría en dificultad su carrera; viene de derrotas que le han costado muchas críticas .